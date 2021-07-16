Около половины заражений коронавирусом в Тюменской области происходит в семьях

Более 46% заболевших коронавирусом в Тюменской области заразились в семейных очагах, 27% – по месту работы и 23% – в общественных местах и транспорте, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Среди заболевших 35% – работающее население, 28% – пенсионеры и 22% – неработающие. За последние две недели отмечается рост заболеваемости среди работников общественного питания (+76%), сферы услуг (+54%), транспорта и учреждений сферы культуры (+22%).

Больше всего больных выявлено в Тюмени - 73% случаев, на втором месте Тюменский район – 7%, на третьем месте Ялуторовск – 3,5%.

На прошлой неделе в регионе выявлено 344 семейных очага, установлено более 25,5 тысячи контактных лиц. Переболевшие либо привитые против коронавируса, имеющие на момент контакта с больным антитела IgG, в число контактных не включаются.

Также Шарухо сообщала, что на контроле Роспотребнадзора 4 очага групповой заболеваемости COVID-19, в том числе новый очаг в частном медцентре “Нефросовет”, где заболели пациенты и персонал. В детских образовательных и оздоровительных учреждениях очаговой заболеваемости нет.