26 смертей от коронавируса подтверждено в Тюменской области за последние сутки

За мнившие сутки в регионе зафиксировано 243 новых случаев коронавируса, выздоровели 172 человека, причиной летального исхода коронавирус признан в 26 случаях.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 42 044 больных коронавирусом, 39 758 выздоровели и 809 умерли. Такую статистику сегодня приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Напомним, лучшая защита от коронавируса и его последствий - вакцинация. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации.

Соблюдайте масочный режим, социальное дистанцирование, а при появлении признаков ОРВИ останьтесь дома и вызовите врача.