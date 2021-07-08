Тюменская область и Ямал вошли в топ-10 регионов РФ по коронавирусным ограничениям

По версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Тюменская область заняла пятую строчку в рейтинге по ограничениям из-за COVID-19 за период с 1 по 7 июля. Ямал - на четвертой строчке. Тройка лидеров: Москва, Московская область и Башкирия.



И в Тюмени, и на Ямале ведены удаленка, ограничения на работу общепита и т.д., на проведение массовых мероприятий, а в округе - еще и ограничения на въезд.

В Тюменской области режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен до 18 июля. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19, предписано соблюдать режим самоизоляции. Управляющим компаниям рекомендовано возобновить обработку дезсредствами подъездов и мест общего пользования в многоквартирных домах. В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

На Ямале режим повышенной готовности объявлен до 31 августа. Гражданам 65+ и из групп риска рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Приостановлено проведение досуговых и развлекательных мероприятий с очным присутствием людей. Работодателей обязали установить численность работников, которых переведут на удаленную работу. Также рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников от 60 до 64 лет. С 3 июля не прописанные в округе люди для въезда в округ должны предоставлять результаты ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации от коронавируса.