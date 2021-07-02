Нижнетавдинский район первым в Тюменской области вакцинировал от коронавируса 60 % населения

Для получения популяционного иммунитета к коронавирусу нужно привить не менее 60% процентов подлежащего вакцинации населения. В Нижнетавдинском районе доля вакцинированных достигла 61%. Заболеваемость населения коронавирусом в этом районе в пять раз ниже, чем в целом по региону, сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских.
Ранее Кузнечевских рассказала, что прививочная кампания против коронавируса также активно идет в Тюмени, Ярковском, Тобольском, Абатском, Аромашевском районах, Ялуторовске и Заводоуковске.
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