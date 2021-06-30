Для въезда на Ямал потребуется ПЦР-тест или QR-код о вакцинации от коронавируса

На Ямале ввели новые правила въезда на территорию региона. Прибывающие в округ граждане обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом.

Требование не распространяется на несовершеннолетних и тех, у кого есть ямальская прописка.

"Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", - пояснил принятое решение губернатор округа Дмитрий Артюхов.

За последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза. Больше всего инфицированных в крупных городах - Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. В округе действует несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовых работников, поток которых на Ямал традиционно увеличивается в летний строительный сезон. Губернатор поручил главам муниципальных образований организовать процесс так, чтобы не создать дискомфорта пассажирам, избежать скопления людей и очередей в процессе проверок.

Инспекторы совместно с правоохранительными органами начнут работать во всех аэропортах и вокзалах округа уже с этой субботы. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.