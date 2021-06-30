В Тюменской области возросла заболеваемость коронавирусом

Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями ранее составил 100 %. Об этом на очередном заседании Оперштаб Тюменской области по профилактике коронавируса сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Коэффициент распространения на 28 июня составляет 1,34. Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Больше всего заболевших среди работающего населения, на втором месте – пенсионеры", – сказала главный санитарный врач области.

Большая часть заболевших заразились в семье – 35 % (за неделю выявлено 147 семейных очагов), контакт по месту работы – 32 %, завозные случаи – 6,5 % (Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кипр), остальные случаи связаны с посещением общественных мест и транспорта. За две недели отмечается рост заболевания среди работников транспортных и промышленных предприятий, сельского хозяйства, торговли продовольственными товарами, сообщается на сайте регионального правительства.

Для стабилизации ситуации необходимо усилить прививочную кампанию, а также контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемических мер, уверена Шарухо.