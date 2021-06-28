Более 2 млн тестов на COVID-19 проведено в Тюменской области

За последнюю неделю охват жителей региона тестированием на новую коронавирусную инфекцию достиг 332,4 на 100 тысяч населения. С начала пандемии в выполнено 2 141 369 тестов, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций и в частных лабораториях. Всего в регионе работает 21 лаборатория. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.

Задать вопросы по тестированию на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно по телефону горячей линии 8-904-492-92-30 ежедневно с 8:00 до 20:00.