Беременные тюменки стали чаще болеть коронавирусом

Количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ в последние дни возросло. С 12 по 14 июня в моногоспиталь перинатального центра госпитализировано 20 женщин. На сегодня в нем проходят лечение 42 женщины, 5 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на областной депзра сообщает региональный ОперШтаб.

Медики отмечают, что у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания.