Более 109 тыс. жителей Тюменской области прошли вакцинацию от коронавируса

Полный курс вакцинации препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в два этапа прошли 106 908 жителей области, вакциной "ЭпиВакКорона" - 2 479.

Сегодня в регион поступило еще 19 200 доз "Гам-Ковид-Вак" и 810 доз "ЭпиВакКорона". На сегодня общее число поступившей в регион вакцины "Спутник V": 224 443, "ЭпиВакКорона": 8 600, сообщает ОперШтаб.

Вакцинация продолжается: вакциномобили выезжают в отдаленные населенные пункты, работают временные прививочные пункты в торговых центрах, есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах.

Узнать о работе временных пунктов вакцинации можно здесь.