Около 30 тысяч жителей Тюменской области внесены в лист ожидания вакцины от коронавируса

Фото - Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, https://t.me/medic72

С начала массовой вакцинации в регион поступило 70 742 дозы вакцины, в том числе 15 600 доз новой партии "Спутника V", сообщает Оперштаб.

На сегодня вакцинировано Гам-Ковид-Вак (Спутник V) 54 338 жителей области, полный курс прошли 45 324. В листе ожидания находятся 29 920, записаны на вакцинацию 6 879 человек.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику. Как сообщили на горячей линии по коронавирусу, среднее время ожидания приглашения в прививочный кабинет - две недели.