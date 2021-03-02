В Тюменской области выявили новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом

11:41 02 марта 2021
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Продолжение: Более 1,7 млн тестов на COVID-19 проведено в лабораториях Тюменской области

На контроле Управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Он выявлен в учреждении социального обслуживания. В организации заболело 24 человека, контактных - 16 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

 В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.

Теги: коронавирус , Роспотребнадзор
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