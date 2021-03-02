В Тюменской области выявили новый очаг групповой заболеваемости коронавирусом

На контроле Управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Он выявлен в учреждении социального обслуживания. В организации заболело 24 человека, контактных - 16 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.