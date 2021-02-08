2432 жителя Тюменской области прошли курс вакцинации от коронавируса

Прививку от COVID-19 уже поставили 24 176 жителей Тюменской области, 2 432 из них прошли полный курс. Об этом губернатор Александр Моор сообщил на встрече полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву.
В общем количестве вакцинированных 46% – это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В Тюменскую область поступили 37 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона", сообщает ИА "Тюменская линия".
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