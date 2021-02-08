2432 жителя Тюменской области прошли курс вакцинации от коронавируса

15:15 08 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
t.me
Продолжение: Почти 29 тысяч тестов на COVID-19 провели тюменские лаборатории в первую неделю февраля

Прививку от COVID-19 уже поставили 24 176 жителей Тюменской области, 2 432 из них прошли полный курс. Об этом губернатор Александр Моор сообщил на встрече полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву.

В общем количестве вакцинированных 46% – это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В Тюменскую область поступили 37 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона", сообщает ИА "Тюменская линия".

Теги: Александр Моор , вакцинация , Владимир Якушев , коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021