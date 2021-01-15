Режим ограничений в Тюменской области продлен до 28 февраля

Обязательный масочный режим в общесвенных местах и транспорте, самоизоляция для людей 65+ и с хороничесиким заболеваниями, запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на посещение детьми ТРЦ без сопровождения родителей, ограничения в работе фитнес-центров, ночных клубов и заведений общепита, другие действующие в регионе ограничения продлены до конца февраля.

Такое решение принято по итогам очередного заседания регионального ОперШтаба по профилактике коронавируса. Как прокомментировал губернатор Александр Моор, заболеваемость населения держится примерно на одном уровне с ноября и пока тенденции к резкому улучшению эпидситуации нет, а значит, нет и оснований ослаблять установленный режим.