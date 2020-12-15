В Тюменской области за неделю провели 44 тысячи тестов на коронавирус

10:31 15 декабря 2020
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Продолжение: Медики рассказали, в каких случаях применяются экспресс-тесты на COVID-19

За прошедшую неделю количество исследованных проб на наличие коронавируса увеличилось более чем на 44 тысячи. Всего в регионе проведено 1 418 844 тестирования на COVID-19. Охват тестированием на 100 тысяч населения за последние семь дней составил 430, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Исследования на COVID-19 проводят 20  государственных и частных лабораторий. Всего в регионе работает 20 лабораторий. 

Вопросы по тестированию на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Теги: здравоохранение , коронавирус , Роспотребнадзор
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