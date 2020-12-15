В Тюменской области за неделю провели 44 тысячи тестов на коронавирус

За прошедшую неделю количество исследованных проб на наличие коронавируса увеличилось более чем на 44 тысячи. Всего в регионе проведено 1 418 844 тестирования на COVID-19. Охват тестированием на 100 тысяч населения за последние семь дней составил 430, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Исследования на COVID-19 проводят 20 государственных и частных лабораторий. Всего в регионе работает 20 лабораторий.

Вопросы по тестированию на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8:00 до 22:00.