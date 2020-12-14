Около 3500 КТ-исследований легких за два месяца провели в противотуберкулёзном диспансере Тюмени

Фото предоставлено пресс-службой областного депздрава.

Сотрудники отделения лучевой диагностики Областного противотуберкулезного диспансера условиях повышенной востребованности компьютерной томографии легких оперативно научились выявлять поражение легких вирусной пневмонией и перешли на круглосуточную работу.

В сутки проводится порядка 70 исследований, а всего с начала октября выполнено около 3 500 исследований. "Если в начале октября к нам поступали пациенты в большей степени для диагностики вирусных поражений лёгких, то сегодня 60% исследований являются контрольными после лечения", - отмечает заведующая отделением лучевой диагностики Екатерина Аскарова.

До перепрофилирования специалисты проводили около 24 исследований в день пациентам диспансера – амбулаторным и стационарным, в том числе и из филиалов в Ишиме, Заводоуковске и Тобольске. В основном, по поводу диагностики заболеваний органов грудной клетки, реже делали компьютерную томографию головного мозга и опорно-двигательного аппарата.

Аскарова рассказала, что КТ-картина туберкулезной и коронавирусной инфекции разная. При вирусной пневмонии преобладает так называемое снижение пневматизации по типу "матового стекла" – это слабоинтенсивное снижение прозрачности легочной ткани с двухсторонней, преимущественно периферической локализацией. На контрольном исследовании, как правило, мы наблюдаем положительную динамику: частичное рассасывание участков "матового стекла", уменьшение протяженности и интенсивности выявленных изменений. Постепенно изменения полностью рассасываются. Остаточные изменения в виде фиброза остаются, чаще всего, после крайне тяжелого течения заболевания.