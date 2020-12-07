Кому положены бесплатные лекарства от коронавируса и ОРВИ?

В департаменте здравоохранения Тюменской области разъяснили правила действия программ по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19 и ОРВИ.



Противовирусные препараты выдаются всем заболевшим в первые дни заболевания COVID-19 при отсутствии другого курса лечения и отсутствии уже приобретенных препаратов. Проживающие вместе с больными и официально признанные контактными бесплатно получают в профилактической дозировке противовирусные интерферон-альфа и умифеновир. На 4 декабря около 21 тысячи человек получили лекарства по этим категориям на сумму более 17 млн рублей.

Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями из групп риска при симптомах COVID-19 или ОРВИ в зависимостиот диагноза и состояния получают один из шести сформированных комплектов лекарств. В наборы входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям – антибиотики. В том числе на эти цели зарезервировано в областном бюджете 500 млн рублей.

Пациенты с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, но не нуждающиеся в госпитализации и лечащиеся на дому. В перечень предоставляемых препаратов входят противовирусные и противовоспалительные препараты, антикоагулянты, антибиотики. Для обеспечения лекарствами данной категории в из резервного фонда Правительства России в Тюменскую область поступило 57,8 млн рублей.

В депздраве подчеркивают: препараты назначаются только по решению медработника при первичном осмотре или дистанционной консультации и постановке диагноза. Наборы разные, поэтому набор препаратов будет зависеть от категории льготника, от состояния пациента, так как лекарства назначаются не по формальным признакам.