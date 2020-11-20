Оперштаб: Тюменский единый колл-центр по вопросам коронавируса высоко оценили в правительстве РФ

Опыт Тюменской области по организации коммуникации населения по телефону с медучреждениями поставлен в пример другим регионам на оперативном совещании по решению проблем с дозвонами граждан до медучреждений, который провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 19 ноября.

На совещании были заслушаны представители регионов, где, по информации ОНФ, успешно организованы коммуникации населения с медучреждениями – Тюменской, Ульяновской области, а также Екатеринбурга.

Как сообщил ОперШтаб, сегодня в Тюменской области среднее время дозвона на горячую линию составляет 25 секунд. Таких показателей удалось достичь за счет того, что была централизована телефония поликлиник, установлены типовые маршруты меню, запущена автоматизированная система сообщения результатов тестов на коронавирус, увеличен штат операторов, запущен дистанционный консультационный центр и др.