В Тюменской области работает 18 моногоспиталей

На сегодняшний день в Тюменской области действуют 18 моногоспиталей, развернуто более 3500 коек.

Последними открылись моногоспитали на базе центра "Энергетик" с коечной мощностью 210 коек. Также открылся моноинфеционный госпиталь в Сорокинской районной больнице на 100 койко-мест.

Условно эти госпитали можно обозначить как учреждения для долечивания, куда переводятся пациенты из моногоспиталей первого уровня. Когда тяжесть состояния уменьшается, состояние стабилизируется, но еще рано говорить только об амбулаторном наблюдении, пациенты переводятся в эти учреждения.

"Мы работаем в отношении пациентов с COVID-19 в плановом режиме – уже знаем, как действовать в зависимости от количества пациентов, количества тяжелых больных. Мы не должны допускать ситуации, чтобы не хватало коек. На сегодня мы выдерживаем планку в 80% занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Сейчас больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы продолжаем наращивать мощность коечного фонда. В ближайшей перспективе - Тобольск", — прокомментировала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.