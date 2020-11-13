В Тюменской области пенсионеров вновь отправляют на обязательную самоизоляцию

14:05 13 ноября 2020
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Фото из архива - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября. Решение об этом принято сегодня на  заседании регионального оперативного штаба.

"Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель - сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что граждане 65 лет и старше вызывают особое беспокойство. Люди старшего поколения имеют сопутствующие заболевания, болеют коронавирусом дольше и тяжелее других возрастных групп.

Теги: коронавирус
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