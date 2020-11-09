Станция скорой помощи Тюмени получила 13 новых автомобилей

Вручение ключей от нового транспорта состоялось на Центральной площади областной столицы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что расширение автопарка поможет медикам оперативнее приходить на помощь больным. "Мы будем продолжать обновление автопарка скорой помощи, ведь от ритмичной работы системы здравоохранения зависят жизни и здоровье людей. Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда врачи испытывают колоссальную нагрузку", – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в регион поступит 46 новых автомобилей. 13 из них получила сегодня станцию скорой помощи Тюмени, остальные до конца месяца будут направлены в другие муниципалитеты, сообщает Оперштаб.