Переболевшая коронавирусом тюменка рассказала, как люди могут помочь друг другу пережить болезнь

Самоизоляция из-за коронавируса у многих усиливает чувство одиночества. Одна из жительниц Тюмени - Алла Владимировна Р, столкнувшаяся с такой проблемой, рассказала изданию "Тюменская область сегодня", как скрасить минусы этого периода, а также о том, как люди могут поддержать друг друга.

Как отметила Алла Владимировна, очень важно знать, что ты не один, что тебя поддерживают, за тебя переживают, твоя жизнь ценна.Тогда бороться легче, появляются силы. Беседы за одним столом не получится - выручить может интернет и общение в мессенджерах. Темы для обсуждения могут быть разные. Многим сейчас нужна поддержка, знания, как легче справиться с болезнью, и надежда. Главное - не замыкаться в себе, уверена жительница Тюмени.

"Сейчас очень важно не забывать друг о друге. Кому-то возможно на самоизоляции некому сxодить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. Если сосед не встречается тебе несколько дней, может стоит позвонить в дверь и спросить, что случилось, чтобы просто как-то помочь ему", - советует женщина.

По мнению тюменки, именно сейчас людям необxодимо объединиться в борьбе с вирусом, сделав это дистанционно. Те, кто победил инфекцию, могут поделиться знаниями, оказать посильную помощь и поддержку.

"В период самоизоляции основное правило - это четко выполнять рекомендации врача, не прекращать общение с близкими и родными, заниматься саморазвитием. И лучше не смотреть и не слушать негативную информацию, чтобы не сложить руки и не перестать бороться. Важно знать, что коронавирус - не приговор, его можно победить не только самому, но и помочь справиться с болезнью и другим", - считает Алла Р.