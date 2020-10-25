В Тюменской области 139 новых случаев коронавируса

В России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса, 139 из них - в Тюменской области. С начала года в регионе диагноз подтвердился у 12 554 человек.

За весь период пандемии в регионе выздоровели 8 370 человек, в том числе 19 - за минувшие сутки. Число больных на сегодня - 4125 человек, 24 их них находятся на ИВЛ.

Коронавирус стал причиной смерти 59 пациентов. В сегодняшней сводке умерших нет, а накануне Оперштаб сообщил о трех смертях: скончались 46-летняя женщина и мужчины 50 и 57 лет, течение их болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровело 1 138 522 человека.