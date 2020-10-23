В Тюменской области 141 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 141 случай заболевания — в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 12 275 случаев заболевания COVID-19.

Также за стуки в Тюменской области 56 человек выздоровели, за весь период выздоровели 8 292 человека. 20 пациентов из общего числа болеющих — на ИВЛ. 1 828 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 068 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.