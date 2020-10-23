В Ишима подготовили еще 100 койко-мест для больных коронавирусом

Филиал инфекционного моногоспиталя на 100 мест запускают на базе детского отделения областной больницы №4 Ишима. Решение принято руководством учреждения в связи с ухудшением эпидобстановки: в последние две недели в городе прирост пациентов с осложненными пневмониями и коронавирусной инфекцией, которые требуют госпитализации.

"Учитывая заполненность инфекционного госпиталя, мы приняли решение освободить отдельно стоящий корпус учреждения и развернуть там койки для лечения больных с пневмониями и COVID-19, - комментирует изменения главврач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев. - На сегодня в моногоспитале лечится 90 человек. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести, есть пациенты, которые находятся в отделении реанимации".

Больным, которые переведены из корпуса в связи организацией моногоспиталя, будет оказана помощь в полном объеме. Площади основного стационара позволяют это сделать без ущерба для пациентов. Детское отеделение временно переехало в терапевтическое отделение на ул.Пономарева, 26.