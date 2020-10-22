Тюменская область 52-я среди регионов по заболеваемости коронавирусом

Тюменская область занимает 52 место в России по заболеваемости COVID-19. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе — 9,1 на 100 тыс. населения по данным на 21 октября. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она отметила, что уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей. Заболеваемость среди людей старше 65 лет — 282 случая на 100 тыс. населения.

По данным эпидрасследований, чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и транспорте. Также за последние четыре недели зарегистрировано 144 случая завоза инфекции в регион.

Директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила, что для лечения пациентов с COVID-19 в регионе действуют 15 моногоспиталей на 2 703 койки, из которых заняты 2 295. Это соответствует нормативам Минздрава, но резерв для создания новых инфекционных коек есть, их количество ежедневно увеличивается.

"В частности, планируется в кратчайшие сроки развернуть до пятисот коек в Тобольске. Там будут лечиться не только жители города, но и пациенты из Вагайского, Уватского и Тобольского районов", — рассказала Логинова.

Для повышения эффективности и доступности диагностики COVID-19 в середине ноября должны вступить в строй три новых компьютерных томографа в поликлиниках областного центра.

Александр Моор на заседании оперативного штаба подчеркнул, что региональное правительство не планирует вводить каких-либо новых ограничений для бизнеса в связи с пандемией.