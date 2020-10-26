В Тюменской области скончался шестидесятый пациент с коронавирусом

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В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случаев коронавируса, в том числе 141- на территории Тюменской области. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 12 695 больных.

С начала пандемии выздоровели 8 407 человек, 37 из них - в минувшие сутки. Число больных в настоящее время - 4 228.

Оперштаб сообщает, что коронавирус стал причиной смерти еще одного больного. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 60 человек, у многих из них течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.