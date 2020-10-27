В Тюменской области 135 новых случаев коронавируса и две смерти

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса, из них в Тюменской области - 135. С начала года в регионе зарегистрировано 12 830 пациентов с covid-19.

С начала пандемии выздоровели 8475 человек, в том числе 68 - за минувшие сутки. Число активных больных 4293, 31 из них находится на ИВЛ.

Число умерших от коронавируса - 62 человека. Сегодня Оперштаб сообщил еще о двух летальных случаях: 61-летний мужчина скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, сопутствующего заболевания и отягощенного анамнеза; 54-летний мужчина - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.