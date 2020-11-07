Коронавирус подтвердился еще у 153 жителей Тюменской области

В Тюменской области за сутки подтвердилось два новых летальных случая от коронавируса. Жертвами инфекции стали 37-летняя женщина и 56-летний мужчина. Всего с начала пандемии по этой причине в регионе скончались 88 больных, сообщает ОперШтаб.

В минувшие сутки коронавирус диагностирован у 153 пациентов, всего с начала пандемии на территории области выявлено 14 315 случаев заражения. 9 271 человек выздоровели, в том числе 96 в последние сутки. На ИВЛ на сегодня находятся 22 пациента, 2 188 остаются под медицинским наблюдением.

Всего за последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса, с начала года - 1 733 440. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.