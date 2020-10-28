В Тюменской области за сутки 137 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 137 случаев заболевания — в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 12 967 случаев заболевания COVID-19.

Также за сутки 71 человек выздоровел, за весь период выздоровели 8 546 человек. 27 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 942 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 158 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 62 пациента с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.