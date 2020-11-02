В Тюменской области 155 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них в Тюменской области — 155 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 704 случая заболевания COVID-19.

Также за минувшие сутки 69 человек выздоровели, за весь период 8 898 человек. 22 пациента из общего числа болеющих на ИВЛ. 2 125 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 634 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 75 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.