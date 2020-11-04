Более 14 тысяч случаев коронавируса выявлено в Тюменской области с начала года

153 случая заболевания коронавирусом выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, всего с начала пандемии 14 008. 9083 человека уже выздоровели, в том числе 94 - за сутки.
На сегодня на ИВЛ в моногоспиталях находятся 23 пациента, а в целом болеют
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 83 пациента с коронавирусом. В последние сутки коронавирус признан причиной смерти мужчин 62 и 69 лет. По данным ОперШтаба, оба умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru