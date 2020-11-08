Тюменский врач: мойте руки после работы за компьютером

Чтобы не заболеть, нужно мыть руки после пребывания в общественных местах, посещения туалета и поездки в городских автобусах или маршрутках. ОБ этом знают все. Врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Виктора Нечепуренко назвал еще несколько условий, когда обработка рук является обязательна.

"Мыть руки необходимо мыть после приготовления еды, сортировки и обработки грязного белья, ухода за больными, уборки и работы по дому и в саду, кашля, чихания или рвоты, контакта с животными, занятий спортом, контакта с деньгами и работы за компьютером и другой оргтехникой", - цитирует эксперта "АиФ - Западная Сибирь".

Это профилактика большинства инфекционных болезней, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие вирусы, в том числе и covid-19.

Покупать антибактериальное мыло не требуется, смыть вирусы можно и обычным.

Чистить руки нужно не менее 30 секунд, промывать их большим количеством воды.

Если гигиенические процедуры вы выполняете в общественных местах, то закрывать кран рекомендуется локтем или бумажным полотенцем. Дома можно заранее сполоснуть ручку крана.

Вместо мыла и воды можно использовать кожные антисептики, но учтите, что содержание спирта в нем должно быть не менее 60-80%.