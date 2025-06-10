В Тюмени из-за загоревшегося тополиного пуха пострадала скульптура

Фото ГУ МЧС по ТО

Пожар произошел днем на улице Холодильной, 124 в Тюмени, с тополиного пуха пламя перекинулось на заготовку скульптуры, от перехода пламени на автостоянку спасла слаженная работа огнеборцев, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар ликвидирован на площади 3 квадратных метра, по предварительным данным, возник он из-за неосторожного обращения с огнем.

Это уже второй пожар в этом сезоне в городе, который возникает из-за воспламенения тополиного пуха. Первый пришлось ликвидировать 9 июня на 20 "квадратах" на улице Котовского. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС России смогли не допустить перехода огня на здания и сооружения.

В 2024 году на территории Тюменской области было зарегистрировано 30 пожаров тополиного пуха.

В МЧС напоминают:

- будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

- пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Объясните, что такая шалость может привести к серьёзным последствиям;

- для предотвращения возгораний рекомендуется организовать ежедневную уборку тротуаров, дорог и мест скопления пуха.

В случае пожара звоните по телефонам 101 или 112.