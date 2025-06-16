Акцию против наркотиков и преступного бизнеса проведут в Тюмени

12:32 16 июня 2025
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В Тюмени состоится акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, организуемая Областным центром профилактики и реабилитации

20 июня в 18:00 час. на Набережной около "Конторы пароходства" (Набережная Туры, ул. 25 Октября, 23а ст1.) состоится общественная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие организуется сотрудниками "Областного центра профилактики и реабилитации"

Это событие станет эпицентром энергии, позитива и борьбы за здоровый образ жизни!

Всех участников ждет танцевальные и вокальные выступления, мастер-классы и танцевальный батл. Участники викторины получат шанс выиграть крутые призы от партнеров акции, сообщили  пресс-службе ГАУ "Областной центр профилактики и реабилитации"

Теги: #ТО , акции , наркотики , профилактика
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