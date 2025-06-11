Отдыхающим в "Снежинке" детям рассказали, как спасаться при пожаре

Сотрудники Противопожарной службы Тюменской области продолжают профилактическую работу с детьми и подростками, накануне беседа о безопасности и увлекательный тренинг они провели в детском лагере "Снежинка".

"Совместно с волонтером-медиком прошло очередное занятие по пожарной безопасности, которое вызвало большой интерес у ребят. Студент первого курса Тюменского медицинского университета Кирилл Иванов поделился полезными знаниями о том, как оказать первую помощь пострадавшему в условиях отравления угарным газом. Его выступление было насыщено практическими советами и важными рекомендациями, которые могут помочь в экстренной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Представитель противопожарной службы рассказал ребятам о том, как правильно действовать и искать пострадавшего в задымленном помещении. Участники занятия сами пытались найти человека в абсолютной темноте и нулевой видимости. Это упражнение помогло ребятам почувствовать важность навыков ориентирования и командной работы в экстренных ситуациях.

В Противопожарной службе уверены, что встреча с детьми не только углубила знания, но и вдохновила ребят на ответственные действия в трудных ситуациях.