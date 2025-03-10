Тюменка обожгла уксусом пищевод и желудок, пытаясь избавиться от изжоги по советам из интернета

30-летняя тюменка наткнулась на народный рецепт избавления от изжоги. Следуя ему, она выпила 100 мл 9-процентного раствора уксусной кислоты. Спустя полчаса у нее появились тошнота, боль в горле и в области желудка, рвота со сгустками крови. Бригаду скорой помощи она встречала уже через 11 минут после звонка в диспетчерскую, сообщили в депздраве.

Медики диагностировали химический ожог пищевода и желудка, а после оказанной помощи доставили пациентку в больницу.

Специалисты скорой помощи рассказали, как оказать помощь в подобной ситуации. Как только уксус попал в организм - нужно срочно обильно промыть полость рта, это уменьшит болевые ощущения. После нужно выпить воды – это промоет пищевод и разбавит концентрацию попавшего вещества в желудок. При отравлениях кислотами и щелочами категорически запрещено самостоятельно вызывать рвоту – это приведёт к повторному ожогу пищеварительного тракта. Не следует также давать пострадавшему раствор соды – она реагирует с кислотой с выделением большого количества газа и тепла, это приведёт еще и к термическому ожогу слизистых.