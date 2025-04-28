Около 120 человек вернули к жизни медики скорой помощи Тюмени за 2024 год

У работников скорой медицинской помощи 28 апреля профессиональный праздник, губернатор Тюменской области поздравил тех, кто первым приходит на помощь людям в критических стояниях здоровья и от профессионализма и оперативности которых зачастую зависит человеческая жизнь.

По словам Моора, только специалисты самой крупной в регионе – Станции скорой медицинской помощи Тюмени – за 2024 год помогли почти четверти миллиона земляков, благодаря успешной реанимации вернули к жизни 119 пациентов.

"День и ночь, невзирая на обстоятельства, вы несете службу, ставя жизнь и здоровье человека превыше всего. Ваша профессия требует особого склада характера, способности быстро принимать решения и оставаться спокойными даже в самой сложной ситуации, и конечно, высокой компетентности, всеобъемлющих знаний и умений", - говорится в поздравлении.

Александр Моор отметил, что каждая поездка сотрудников скорой помощи представляет собой уникальную возможность спасти жизнь человека, надежду для нуждающихся и выразил благодарность медицинским работникам за верность профессии и внимание к пациентам. Он также пожелал им крепкого здоровья, профессиональных успехов и силы для преодоления любых трудностей, а их близким — радости и процветания.