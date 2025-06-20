Автомобиль скорой помощи упал от удара при ДТП в Тобольске, пострадали 4 человека

Фото - ГАИ ТО

В Тобольске скорая помощь, доставлявшая пациента в больницу, 19 июня попала в ДТП. Пострадали четыре человека, но не пациент - его передали другой бригаде врачей и оперативно доставили в профильное отделение стационара, в которое его изначально везли, сообщили в информационном центре правительства.

По данным ГАИ, автомобиль скорой помощи "Луидор" и "Лада Гранта" столкнулись вчера на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева. От удара "Луидор" опрокинулся на бок. "Предварительно, автомобиль скорой ехал с звуковой и световой сигнализацией. 18-летняя водитель "Лады Гранта" не имеет права управления транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранения получили 18-летняя пассажирка "Лады", она госпитализирована в больницу, а также трое пассажиров "Луидора", две девушки 24-х и 29-ти лет и 32-летний мужчина, им оказана медицинская помощь.

Согласно сообщению депздрава, в ДТП пострадали четыре человека, двое доставлены в приёмное отделение Областной больницы № 3, врачи оценивают из состояние как средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.