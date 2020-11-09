В Тюменской области 156 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Их них в Тюменской области — 156 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 14 779 случаев заболевания COVID-19.

Также за минувшие сутки 64 человека выздоровели, за весь период выздоровели 9 479 человек. 26 пациентов из общего числа заболевших на ИВЛ. 2 271 человек остается под медицинским наблюдением, 2140 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 91 пациент с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 793 летальных исхода, выздоровел 1 335 141 человек.