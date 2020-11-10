За сутки в Тюменской области скончались три человека с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них в Тюменской области — 152 случая заболевания. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 14 931 случай заболевания COVID-19.

За сутки, несмотря на усилия врачей, скончались:

женщина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

мужчина, 53 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

мужчина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 94 пациента с коронавирусом.

Также за сутки в Тюменской области 94 человека выздоровели, за весь период — 9 573 человека. 23 пациента из общего числа заболевших — на ИВЛ. 2 171 человек остается под медицинским наблюдением, 2140 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек/