Диетолог рассказала, как с помощью еды защититься от коронавируса

Сбалансированное и разнообразное питание поможет сохранить иммунитет, а значит защитить организм от болезней, в том числе коронавирусной инфекции. В ежедневном рационе должны быть мясо, яйца, молоко, бобовые, крупы и орехи.

НИИ питания рекомендует в обязательном порядке употреблять животный белок, который необходим для выработки иммуноглобулина и содержится в нежирных сортах мяса, рыбы и птицы, и растительный - бобовые, орехи, семечки.

"Эти рекомендации содержат очень много ценной информации. Сюда еще можно отнести крупы", - слова главного внештатного диетолога областного депздрава Елены Дородневой цитирует "Тюменская линия".

Человек весом 70 кг в день должен в среднем употребить 70 граммов белка. В 100 г мяса содержится 20 г белка. Соответственно, чтобы соблюсти эту норму, в день нужно съедать 200 г мяса, 100 г крупы и дополнительные продукты: хлеб, орехи, яйцо, молочные продукты, особенно кисломолочные, считает эксперт.