Натуральные молочные продукты – источник красоты и здоровья кожи

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Молочные и кисломолочные продукты – это не только привычный нам источник кальция и белка, необходимых для укрепления костей, зубов, но и настоящий кладезь витаминов и минералов, которые оказывают благотворное влияние на здоровье кожи.

Витамины группы В, которые содержатся в молоке и молочных продуктах, помогают увлажнять кожу, препятствуют появлению акне и воспалений, а также ускоряют процесс регенерации клеток. Витамин А известен своими антиоксидантными свойствами, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, улучшает её эластичность и способствует обновлению клеток.

Витамин D необходим для синтеза коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Дефицит витамина D может привести к появлению морщин и пигментации. Кальций – не только основа крепких костей, но и здоровой кожи. Недостаток кальция может привести к увеличению чувствительности кожи к раздражителям, появлению экземы и псориаза. Кроме того, содержащиеся в кисломолочных продуктах пробиотики поддерживают здоровую микрофлору кишечника, что влияет на состояние кожи в целом.

Для профилактики кожных заболеваний и поддержания сияющей кожи важно выбирать натуральные молочные продукты. Именно такие продукты обеспечат максимальную пользу для вашего организма и кожи.

Например, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочных продуктов на Урале и в Сибири – выпускает "молочку" по классическим рецептам без добавок и консервантов. В основе – натуральное сырье высшего качество, а процессы переработки проводятся на замкнутых линиях, что исключает возможность проникновения инородных веществ. Автоматизация позволяет выдерживать высокую точность соблюдения рецептуры, и состав не может испортить человеческий фактор. К тому же в такой среде не способны размножаться бактерии и микроорганизмы.

Сырье перед запуском в обработку проходит лабораторный анализ на физико-химические и микробиологические свойства. Такая же процедура ожидает и готовый товар, готовый к выпуску, рассказали в пресс-службе компании.

В ассортименте производителя – молочные продукты на любой вкус: кефир, творог, топленое молоко, сливки, питьевые йогурты с десертным вкусами, ряженка с гранолой и другие. А пользу кисломолочных напитков оздоровительной линейки "Живи ЗдорОво!" даже доказали в ходе клинических исследований, которые проводились совместно с экспертами Тюменского государственного медицинского университета. Участники употребляли по одному кисломолочному напитку этой торговой марки в месяц (наринэ, ацидофилин и биопростоквашу), а в промежутках сдавали показательные анализы.

Как сообщила по итогам доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева, регулярное употребление кисломолочных напитков способствовало не только купированию жалоб со стороны органов ЖКТ, но и целом положительно отразилось на общем самочувствии, работоспособности и внешнем виде.