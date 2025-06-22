Как меняется подход к здоровью у пациентов

По словам главы терапевтической службы ОКБ № 2 Евгении Квизикявичус, современное поколение пациентов стало более сознательным и информированным о своем здоровье.

– Пациенты стали более сознательными и, возможно, более требовательными. Многие понимают, чем они болеют, почему так случилось и что может ухудшить состояние. Они знают, как важно ежедневно принимать препараты, – отмечает врач.

Однако самодиагностика через интернет может приводить к искажению информации. Но сам факт заинтересованности пациентов в своем здоровье доктор считает положительным явлением.

По мнению врача, современный образ жизни значительно изменился: люди постоянно находятся в состоянии стресса, пьют много кофе для поддержания работоспособности, не могут нормально отдыхать и высыпаться. Работа теперь не ограничивается офисом – она всегда "под рукой" в телефоне.

Важной проблемой доктор называет недостаточную заботу о здоровье мужчин старше 40 лет.

– Это самая незащищенная группа. Очень многие люди вообще не знают, что у них повышается давление или высокий холестерин. При этом в обычной жизни мало у кого из них дома есть тонометр, – подчеркивает специалист.

В качестве профилактики врач рекомендует:

• Гармоничное сочетание работы и отдыха

• Регулярные прогулки на свежем воздухе

• Полноценный сон (6-8 часов)

• Правильное питание

• Размеренный образ жизни, - сообщает Тюменская область сегодня.