Как меняется подход к здоровью у пациентов

По словам главы терапевтической службы ОКБ № 2 Евгении Квизикявичус, современное поколение пациентов стало более сознательным и информированным о своем здоровье.
– Пациенты стали более сознательными и, возможно, более требовательными. Многие понимают, чем они болеют, почему так случилось и что может ухудшить состояние. Они знают, как важно ежедневно принимать препараты, – отмечает врач.
Однако самодиагностика через интернет может приводить к искажению информации. Но сам факт заинтересованности пациентов в своем здоровье доктор считает положительным явлением.
По мнению врача, современный образ жизни значительно изменился: люди постоянно находятся в состоянии стресса, пьют много кофе для поддержания работоспособности, не могут нормально отдыхать и высыпаться. Работа теперь не ограничивается офисом – она всегда "под рукой" в телефоне.
Важной проблемой доктор называет недостаточную заботу о здоровье мужчин старше 40 лет.
– Это самая незащищенная группа. Очень многие люди вообще не знают, что у них повышается давление или высокий холестерин. При этом в обычной жизни мало у кого из них дома есть тонометр, – подчеркивает специалист.
В качестве профилактики врач рекомендует:
• Гармоничное сочетание работы и отдыха
• Регулярные прогулки на свежем воздухе
• Полноценный сон (6-8 часов)
• Правильное питание
• Размеренный образ жизни, - сообщает Тюменская область сегодня.
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