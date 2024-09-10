Осенний витаминный коктейль: сезонные овощи и молочные продукты в рационе

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Золотая осень - время не только красивых пейзажей, но и богатого урожая. Овощи и фрукты, выращенные на наших огородах и садах, наполнены витаминами, минералами и антиоксидантами, которые так необходимы организму после летнего периода. Именно сейчас мы можем максимально использовать этот природный дар, обогатив свой рацион вкусными и полезными блюдами. А прекрасным дополнением к осеннему меню станут молочные продукты.

Осенний урожай - ключ к здоровью. Тыква, кабачки, морковь, яблоки, груши - источники витамина А, C, E, K, PP, а также фолиевой кислоты, необходимой для нормального функционирования организма. Капуста, свекла, картофель богаты калием, магнием, железом, способствующими улучшению обменных процессов. Виноград, айва, рябина защищают клетки организма от разрушения, замедляют процессы старения.

Усилить оздоровительный эффект поможет совмещение в питании свежих овощей, фруктов с молочными и кисломолочными продуктами, которые содержат кальций, витамин D, белок, необходимые для крепких костей и хорошего самочувствия, а также пробиотики, которые способствуют здоровому пищеварению и укреплению иммунитета.

Выбирать необходимо качественную "молочку" с натуральным составом от надежных производителей. Отличное решение – продукция местных предприятий, ведь времени от выпуска с конвейера до попадания на прилавок проходит гораздо меньше. А значит, есть возможность употребить максимально свежие продукты.

Например, компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири – выпускает молоко, сметану, сыры, творог, кисломолочные напитки без использования консервантов и искусственных добавок. Для изготовления любого из продуктов используется только натуральное молоко-сырье высшего качества, которое предварительно подвергается тщательной проверке по всем показателям безопасности в лаборатории. Сам процесс приготовления имеет точные настройки, что позволяет компании придерживаться "золотого" рецепта от партии к партии. Тем не менее, каждая партия готовой продукции также проходит проверку.

В компании "Золотые луга" поделились простыми и вкусными осенними рецептами, в которых можно использовать натуральную молочную продукцию.

1. Тыквенный суп-пюре с молоком:

Тыкву очистить от кожи и семян, нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить воду или бульон и тушить до мягкости. Пробить блендером до однородной консистенции. Добавить теплое молоко "Золотые луга" по вкусу. Подавать с зеленью и черным перцем.

2. Салат из капусты с яблоками и сметаной:

Капусту нашинковать. Яблоки нарезать тонкой соломкой. Добавить измельченную зелень, соль и перец по вкусу. Заправить 15% сметанкой "Золотые луга".

3. Творожные оладьи с морковью и изюмом:

Морковь натереть на мелкой терке. Смешать с творогом "Золотые луга", яйцом, сахаром, мукой, содой, изюмом и ванилью. Выливая тесто на сковороду, сформировать оладьи. Жарить на растительном масле до золотистого цвета. Подавать со сметаной или медом.

Пусть осенний рацион будет не только вкусным, но и наполненным витаминами и энергией для хорошего самочувствия!