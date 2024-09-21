Морские водоросли и ванильный латте получают тюменские школьники на обед

В школах Тюмени горячий обед стоит 107,7 рублей. Однако для учеников предоставляются льготы. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Тренина на заседании в гордуме.

Бесплатно питаются ученики начальных классов, а также дети из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Двухразовое питание бесплатно получают дети военнослужащих и дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. Кроме того, для детей военнослужащих предусмотрен бесплатный полдник, если они посещают "продленку".

Для всех остальных школьников есть частичная компенсация, которая составляет 40,1 руб. за обед.

Горячее питание в учебных заведениях организуют КШП "Центральный" и ООО "Здоровое питание". У основного поставщика, "Центрального", разработано 24-дневное меню, учитываются диагнозы и аллергии детей. Есть шесть общих диет и 14 индивидуальных меню.

Для учеников появились новинки – линейки ряженки и кефира, продукции из рубленого мяса, птицы, рыбы; ванильный латте в индивидуальной упаковке и батончики из сухофруктов; хрустящие морские водоросли нори и микс хрустящих овощей.

Отметим, что в 2024 году в 11 школах прошли ремонты пищеблоков, сообщает Вслух.ру.