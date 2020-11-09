Тюменский Роспотребнадзор рассказал о четырех очагах коронавируса

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по данным на 9 ноября, находятся четыре очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Очаги выявлены в четырех организациях: Тюменская домостроительная кампания, Ялуторовский психоневрологический интернат, Промстрой и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В целом заболели 87 человек, 344 - контактные.

Ранее выявленные очаги в санатории "Тараскуль" и психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе сняты с контроля, сообщается на сайте регионального Управления РОспотребнадзора.