Тюменский Роспотребнадзор рассказал о четырех очагах коронавируса

17:41 09 ноября 2020
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На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по данным на 9 ноября, находятся четыре очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Очаги выявлены в четырех организациях: Тюменская домостроительная кампания, Ялуторовский психоневрологический интернат, Промстрой и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В целом заболели 87 человек, 344 - контактные.

Ранее выявленные очаги в санатории "Тараскуль" и психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе сняты с контроля, сообщается на сайте регионального Управления РОспотребнадзора.

Теги: инвалиды , коронавирус , Роспотребнадзор , статистика , строительная отрасль
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