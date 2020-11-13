В Тюменской области от коронавируса умер 26-летний мужчина

15 412 случая коронавируса выявлено в Тюменской области с начала пандемии, в том числе 163 - за последние сутки. Выздоровели в целом 9 975 человек, 149 из них - за сутки.

Несмотря на усилия врачей скончались четыре человека: мужчины 26, 68 и 69 лет,

женщина 57 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 103 пациента с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса, в том числе 21 983 - за минувшие сутки. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.