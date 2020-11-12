В Тюменской области усилят проверки общественных мест, общепита и транспорта

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области усиливает проверки по соблюдению гражданами и предприятиями противоэпидемических мер, сообщает региональный Оперштаб.

Эпидобстановка в регионе напряженная, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, однако некоторые граждане и предприятия до сих пор не соблюдают масочный режим, игнорируют предписания областного Управления Роспотребнадзора и требования Правительства Тюменской области, перечисленные в постановлении "О режиме повышенной готовности".

Руководитель Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что в регионе выявлены факты курения кальянов в кафе, некоторые ночные клубы, несмотря на запрет, продолжают работу, причем в них не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, фиксируются другие нарушения.

Контрольно-надзорные мероприятия будут усилены в общественных местах, в общепите, в транспорте, в том числе в такси, и не только в Тюмени, а во всех муниципалитетах, подчеркнула Галина Шарухо.