В Тюменской области усилят проверки общественных мест, общепита и транспорта

16:46 12 ноября 2020
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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области усиливает проверки по соблюдению гражданами и предприятиями противоэпидемических мер, сообщает региональный Оперштаб.

Эпидобстановка в регионе напряженная, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, однако некоторые граждане и предприятия до сих пор не соблюдают масочный режим, игнорируют предписания областного Управления Роспотребнадзора и требования Правительства Тюменской области, перечисленные в постановлении "О режиме повышенной готовности".

Руководитель Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что в регионе выявлены факты курения кальянов в кафе, некоторые ночные клубы, несмотря на запрет, продолжают работу, причем в них не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, фиксируются другие нарушения.

Контрольно-надзорные мероприятия будут усилены в общественных местах, в общепите, в транспорте, в том числе в такси, и не только в Тюмени, а во всех муниципалитетах, подчеркнула Галина Шарухо.

Теги: бары , кафе , коронавирус , ночные клубы , общественный транспорт , проверки , Роспотребнадзор
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