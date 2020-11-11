В Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом

В России за сутки выявлен 19 851 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 160 случаев заболевания зафиксированы в Тюменской области. Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрировано 15 091 случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом.

Женщина 65 лет — от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Женщина 66 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Мужчина 67 лет — от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Всего с начала пандемии с коронавирусом в регионе умерли 97 пациентов.

Также за сутки в регионе выздоровели 120 человек, за весь период выздоровели 9 693. К ИВЛ подключены 14 пациентов. 2 297 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 439 на перевахтовке.