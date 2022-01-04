В Голышмановскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование

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В Областную больницу №11 Голышманово поступили новые портативные тонометры для измерения внутриглазного давления (ВГД), сообщили в пресс-службе.

Аппараты закуплены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области. Двенадцать новых офтальмологических тонометров переданы в отделения профилактики и кабинеты врачей-офтальмологов в филиалы больницы.

Врач – офтальмолог филиала №1 (Омутинское) ОБ №11 Виктор Муравьёв рассказал, что процедура измерения внутриглазного давления не причиняет дискомфорта пациентам. Не надо снимать контактные линзы, не используются анестетики и какие-либо расходные материалы. Это экономит и время, и средства. На сегодня в Омутинском филиале больницы проведено уже 779 исследований.

"Уникальная методика измерения позволяет определить значение ВГД с высокой точностью. Незначительное отклонение прибора от вертикали не снижает точность результатов. Проводить измерение ВГД с помощью тонометра можно как в положении пациента лежа, так и в положении сидя", – прокомментировал врач-офтальмолог.

Новая методика позволяет проводить диагностику ВГД в клинических случаях различной сложности. Главный врач ОБ №11 Алексей Белов подчеркнул, что несвоевременная диагностика внутриглазного давления может стать причиной возникновения и прогрессирования глаукомы и потери зрения, поэтому важны профилактические осмотры.